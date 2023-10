(Di mercoledì 11 ottobre 2023) "Sul conflitto in Medio Oriente le opposizioni sono riuscite a trovare una sinergia su un unico documento, certo sarebbe stato auspicabile avere un testo unico approvato da tutta l'aula. Ma il ...

...che arriva forte dal Parlamento italiano su quanto sta avvenendo in questi giorni inè ... Federica, Segretario Commissione Affari Esteri Camera del M5S, durante la puntata odierna di Largo ...

Israele, Onori (M5S): condanna a terrorismo e Hamas Agenzia askanews

Israele, Onori (M5S): condanna a terrorismo e Hamas - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2023 “Il nostro sostegno alla comunità ebraica e ad Israele per questo terribile attacco da parte di Hamas. Siamo preoccupati per le conseguenze, perché si prospetta ...Roma, 11 ott. (askanews) - "Sul conflitto in Medio Oriente le opposizioni sono riuscite a trovare una sinergia su un unico documento, certo sarebbe stato auspicabile avere un testo unico approvato da ...