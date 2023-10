Israele | Netanyahu a Biden | Ferocia mai vista dai tempi dell' Olocausto

...Vecchi non ha nascosto di essere ancora assai costernata per quello che sta succedendo in: ... 'ha detto che una ferocia simile non si vedeva dai tempi della Shoah, dello stermino dei ...

Netanyahu, attacco a Israele ferocia mai vista dalla Shoah - Ultima ora

Secondo l'esperto francese di relazioni internazionali Jean-Loup Samaan, il governo israeliano ha commesso un "grande errore" nel sottovalutare Hamas View on euronews ...Il cruento attacco di Israele contro i militanti di Hamas ha causato oltre mille morti, fra cui anche dei bambini ...