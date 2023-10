Israele-Hamas | la guerra? Impossibile informarsi in tv | da De Girolamo a Berlinguer | l’erba del vicino è sempre più secca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Un telespettatore armato di coscienza e smanioso di conoscenza decide disulla. È un telespettatore intellettualmente onesto, quindi ammette di sapere poco del passato e persino del presente. Fiducioso e stanco di scrollare social e siti internet, accende la cara vecchia tv perché spera in una sorta di “guida” e – mica scemo – parte dal servizio pubblico: chi meglio della Rai può, anzi deve, offrire un approfondimento fatto come si deve sulla questione più drammatica e stringente? RaiUno, Morgane – Detective geniale. Una serie tv. Lo spettatore – mica scemo è bene ribadirlo – sa che lanon alza l’asticella della share. Non è cinico, o forse un po’ sì, comunque certe faccende le sa anche la casalinga di Voghera che, dicono, non esiste più. Sarebbe tentato dal ...