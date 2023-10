Israele-Hamas | ipotesi e dubbi su ruolo Iran | quali prove? Cosa dicono 007 e analisti

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – L'è rimasto sorpreso dall'attacco cheha sferrato sabato 7 ottobre contro. E' il quadro che l'intelligence Usa ha tratteggiato secondo il New York Times. Le informazioni raccolte dagli 007 americani, quindi, secondo le ultime news di oggi 11 ottobre 2023, non evidenziano un coinvolgimento diretto di Teheran nella pianificazione dell'operazione che ha provocato 1200 morti in territorio israeliano. Secondo il quotidiano, esponenti di alto livello del regime di Teheran non avrebbero avuto nessuna indicazione sull'attacco prima del 7 ottobre: nessun segnale, in particolare, nell'ambito delle formazioni paramilitariiane che sostengono e collaborano con organizzazioni come, notoriamente foraggiata dall'e rifornita di armi ed equipaggiamenti ...