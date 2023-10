Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Media libanesi | «Attacchi da Israele con il fosforo» Gaza | la centrale elettrica smette di funzionare

Hamas non è l’Isis e Israele non è il demonio : evitiamo visioni parziali

non deve dimenticare che se agisce come un'organizzazione piuttosto che come uno Stato, ...quelli che a suo avviso sono i "metodi vergognosi" dell'esercito israeliano nel contrastarea ...

Guerra Israele-Hamas, Israele: Colpiamo Gaza come non mai. LIVE Sky Tg24

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Media libanesi: «Attacchi da Israele con il fosforo» Corriere della Sera

(Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2023 "Noi lavoriamo per evitare che ci sia una conclusione tragica per gli ostaggi. Siamo favorevoli a corridoi umanitari per l'evacuazione dei prigionieri e ripeto, s ...M-346: una squadriglia di 30 aerei militari italiani nei cieli di Israele dove in questi giorni sfrecciano per l'Israelian air force i caccia F-15, F-16 e F-35 di matrice americana oltre ...