Israele | Hamas | Hezbollah | Iran le forze in campo nella guerra in Medio Oriente

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Secondo il quotidiano israeliano Haaretz i raid israeliani di ieri sera a Khan Younis hanno colpito la casa del comandante militare di, Mohammed Deif, uomo degliiani a Gaza, uccidendo suo padre, il fratello, i suoi figli e altri parenti. Il capo delle Brigate del martire Izz al-D?n al-Qassam non si trovavacasa del quale esiste una sola foto risalente al lontano 2001. Intanto mentre prosegue l’assedio totale alla Striscia di Gaza si avvicina l’operazione militare di terra dell’Esercito israeliano (IDF), che si annuncia molto complessa vista la presenza degli ostaggi, ma che servirà ad annientare i jihadisti die quelli delle altre organizzazioni terroristiche. LeinL’esercito israeliano è composto da circa 180.000 militari ...

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Ospedale di Ashkelon colpito dai razzi. Hamas rivendica il lancio di missili su Israele. «Manca un terzo italo-israeliano»

Il conflitto in corso traha riportato all'attenzione del web un video di Madonna che oggi appare come un appello alla pace. Durante il " Confessions Tour", nel 2006 , la regina del pop di è esibita in una ...

Israele-Hamas: accordo Netanyahu-Gantz per governo di emergenza. LIVE Sky Tg24

Gaza sotto attacco. Razzi su Ashkelon da Hamas. 40 bambini uccisi in un kibbutz, anche decapitati - La portaerei Usa "Gerald R. Ford" è arrivata nel Mediterraneo orientale - La portaerei Usa "Gerald R. Ford" è arrivata nel Mediterraneo orientale RaiNews

10.45 Israele: 60 gli ostaggi in mano Hamas Sarebbero 60 gli ostaggi israeliani in mano ai miliziani di Hamas a Gaza. Si tratta di militari e i civili, ha detto il portavoce militare Hagari. In ospe- ...Il racconto di Sarah Chateau, responsabile programmi di Medici senza Frontiere, degli attacchi israeliani su Gaza: “Città sotto assedio e ...