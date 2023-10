Israele-Hamas | domande e risposte | strategie | nodo ostaggi | rischio escalation e conseguenze per l' economia

Israele verso l'offensiva totale. Il resoconto degli orrori - Biden : "Hamas come l'Isis". Si lavora a un corridoio per Gaza.

Biden : Hamas usa civili palestinesi come scudi. Israele ha diritto a difendersi

Pronta l’«offensiva totale» di Israele su Gaza - 1200 morti israeliani - 1055 palestinesi. L’esercito israeliano : «Noi responsabili - non abbiamo prevenuto Hamas»

Quale è il calcolo di avere un numero di ostaggi in pugno È una mossa per ridurre o frenare la reazione diNon ci pare proprio. L'idea diè di aumentare il proprio peso in una futura ...

Guerra Israele-Hamas, Israele: Colpiamo Gaza come non mai. LIVE Sky Tg24

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Media libanesi: «Attacchi da Israele con il fosforo» Corriere della Sera

L'ex capo di Hamas Khaled Meshaal ha rivolto oggi un appello a tutto il mondo musulmano a scendere in strada venerdì dopo la preghiera per manifestare sostegno ai palestinesi e affinché i popoli dei ...Zaki avrebbe dovuto essere tra i primi ospiti del nuovo Che tempo che fa di Fabio Fazio che conferma: «Visti gli avvenimenti abbiamo cambiato la puntata» ...