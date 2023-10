“Israele ha diritto di difendersi | Hamas come Isis” | via libera di Biden

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – “ogni nazione nel mondo,ha ildi rispondere. Senza dubbio, ha il dovere di rispondere a questi attacchi feroci”. Joe, presidente degli Stati Uniti, si esprime così mentrestringe d’assedio Gaza e prepara l’offensiva dopo l’attacco compiuto da. Quanto fatto daè paragonabile “ai peggiori atti dello Stato Islamico”, dicealla Casa Bianca, ripetendo due volte: “Noi stiamo con, noi stiamo con”. Oltre mille civili “sono stati massacrati”, ci sono notizie “da far rivoltare lo stomaco” di “bambini uccisi, intere famiglie massacrate”, “giovani massacrati ad una festa per celebrare la pace. Questo è terrorismo”, sottolinea il presidente ...

Curiosità: Con territori occupati da Israele ci si riferisce all'occupazione militare, da parte di Israele, durante la guerra dei sei giorni del 1967 e alcune volte anche all'area del Libano del Sud, dove l'esercito israeliano era particolarmente presente per sostenere le milizie libanesi locali durante la guerra civile e dopo di essa. Originariamente, quei territori includevano le siriane Alture del Golan, l'egiziana Penisola del Sinai, la Striscia di Gaza occupata dall'Egitto e la Cisgiordania occupata dalla Giordania. Il primo uso del termine "territori occupati" fu del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua Risoluzione 242 dopo la guerra dei sei giorni del 1967. Tale risoluzione chiedeva "l'istituzione di una pace giusta e duratura in Medio Oriente" da raggiungere con "l'applicazione di entrambi i seguenti principi: ... Ritiro delle forze armate israeliane dai territori occupati nel recente conflitto... Fine di tutte le rivendicazioni o stati di belligeranza" e il "rispetto per il diritto di ogni stato dell'area di vivere in pace entro confini sicuri e riconosciuti". Oltre ai territori occupati dopo la guerra dei sei giorni, Israele occupò anche parti del Libano del Sud in seguito alla guerra del Libano, e vi mantenne una presenza militare fino al 2000.

Negli anni la situazione è peggiorata, quindi quando oggi si parla del sacrosanto diritto di Israele a difendersi, ancora una volta si tende a mistificare la realtà perché non è il diritto di Israele ...A sostenerlo è l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Turk, in una breve dichiarazione rilasciata per avvertire e dissuadere Israele dall'imminente azione militare sulla ...