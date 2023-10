Israele | guerra a Gaza | “Hamas sarà distrutta”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) A due giorni dalla proclamazione dello stato dinel Paese, l’esercito diannuncia “un incremento degli attacchi verso la Striscia di“. La città è sotto costante bombardamento da 5 giorni. Ovvero da quando, il 7 ottobre, i miliziani palestinesi dell’organizzazione terroristicasono entrati all’alba in territorio israeliano massacrando centinaia di civili inermi, e portando via con sé numerosi ostaggi, forse 300. Si è trattato di un’aggressione senza precedenti nella storia dello Stato di(nato nel 1948), aggravata dal lancio di migliaia di razzi contro le città israeliane comprese la capitale Tel Aviv e Gerusalemme.bombardata da. Foto Twitter @ragipsoyluDuemila morti fra israeliani e palestinesi...

Il New York Times rivela come l'attacco di Hamas in poche ore ha messo fuori uso il sistema di difesa tecnologica più sofisticato del Medio Oriente ...