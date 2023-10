Israele | colpiamo Gaza su scala senza precedenti Morti 1 200 israeliani e 1 055 palestinesi Papa | liberate gli ostaggi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’amministrazione Biden si sta coordinando con altri paesi per creare un corridoio che consenta ai civili die agli americani che vogliono scappare dalla guerra di farlo. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali il corridoio sarebbe a sud die condurrebbe in Egitto

Massacro di bambini a Kfar Aza, oltre 1.200 morti in. Per il ministero della Sanità nella Striscia, 950 i morti a Gaza

Israele, colpiamo Gaza su scala senza precedenti. Morti 1.200 israeliani e 1.055 palestinesi. Papa: ... Il Sole 24 ORE

Esercito Israele, colpiamo Gaza su 'scala senza precedenti' Agenzia ANSA

(ANSA) - BRUXELLES, 11 OTT - "Siamo in una situazione in cui sul terreno è importante fare pressione, senza alcuna pausa. La Russia in molti punti "ha perso l'iniziativa e noi dobbiamo aumentare la pr ...(ANSA) - TEL AVIV, 11 OTT - L'esercito israeliano ha reso noto di aver attaccato l'Università islamica a Gaza. Lo ...