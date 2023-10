Israele | colpiamo Gaza su scala senza precedenti È senza corrente dalle 14 Onu | 9 membri del nostro staff uccisi nei raid

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’amministrazione Biden si sta coordinando con altri paesi per creare un corridoio che consenta ai civili die agli americani che vogliono scappare dalla guerra di farlo. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali il corridoio sarebbe a sud die condurrebbe in Egitto

Dopo i missili dal Libano,risponde con l'attaccosta rispondendo al nuovo attacco dal Libano nel suo territorio. Poco prima da oltre frontiera è stato lanciato un missile anti tank ...

L'esercito di Israele: 'Colpiamo Gaza su scala senza precedenti'. Uccisa la famiglia di Deif, mente dell'attacco di Hamas ... Agenzia ANSA

Israele, colpiamo Gaza su scala senza precedenti. Morti 1.200 israeliani e 1.055 palestinesi. Papa: ... Il Sole 24 ORE

L'aviazione israeliana sta colpendo la Striscia di Gaza in un attacco 'senza precedenti'. Il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, Tishle, ha dichiarato che 'quello che è accaduto qui è qualcosa ch ...