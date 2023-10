Israele | chi sono gli italiani dispersi | Nir Forti «ferito al rave di Reim» | Eviatar e Liliach forse ostaggi di Hamas

E un messaggio che racconta il fardello dinon ha perso la vita negli attacchi di Hamas, ma ... approfondimento, Tajani: manca all'appello un terzo cittadino italo - israeliano FOTOGALLERY ...

Cacciari a La7: “Bollare come amico di Hamas chi critica Israele è da poveretti provinciali che non… Il Fatto Quotidiano

Israele, chi finanzia la guerra di Hamas Adnkronos

BRUXELLES (BELGIO) - 'Non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo. Hamas è un'organizzazione terroristica. Non rappresenta le legittime aspirazioni del popolo palestinese. Non offre soluzioni.Un altro italiano manca all'appello in Israele. Il suo nome è Nir Forti. «Purtroppo abbiamo appena appreso, su segnalazione dei genitori, che manca all'appello un terzo ...