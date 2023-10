Israele | Bertinotti | “Il mondo è ormai immerso nel linguaggio della guerra” VIDEO

Leggi su notizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Faustosullain: “Non è stata presa sul serio la profezia di Papa Francesco. E la politica in questi mesi è stata assente”. “Solo una battuta e domanda precisa“. Così Fausto, intercettato anche dalle nostre telecamere, sul conflitto insulla mancata intesa ieri in Parlamento su una risoluzione unica. Il pensiero di Faustosullain– Notizie.com – © AnsaL’atto terroristico di Hamas e la reprimenda che va avanti da giorni di. E’ una escalation destinata a aumentare? “Non lo so proprio. Certo ilnel, di cui anche questa manifestazione ...