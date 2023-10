Israele | auto ed edifici distrutti e fiamme | le immagini di Ashkelon dopo i razzi lanciati da Gaza – Video

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Le conseguenze di una nuova raffica didaverso, in, sono notevoli: fumo nero,, macchine edsono leche arrivano dalla città meridionale diuna nuova raffica didalla Striscia di. Ancheha continuato a colpire obiettivi di Hamas a, dove interi isolati giacciono in macerie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Israele - il massacro di civili ripreso dalle dashcam delle auto parcheggiate al Nova Festival (immagini non adatte a un pubblico sensibile)

Programmi TV di stasera - lunedì 9 ottobre 2023. Presadiretta si occupa di auto elettriche - Quarta Repubblica sull’attacco in Israele

Israele - l’eroe del rave party : Yair Golan - che ha portato in salvo i ragazzi con la sua auto

Israele - i miliziani di Hamas sparano contro un'auto in fuga dal rave

... nelle quali si vedono passeggini dainsanguinati . Martedì sera, l'agenzia di stampa turca ... Ha poi concluso: 'Purtroppo,ora utilizzerà queste false affermazioni per intensificare il ...

L'esplosione distrugge auto e edifici: così i razzi di Hamas hanno colpito la città di Ashdod Repubblica TV

Ha salvato la vita a quattro partecipanti al rave in Israele, sfondando con la sua auto un posto di blocco mentre alcuni uomini armati aprivano il fuoco. Un'eroina. Lei è Noa Beer, 29 anni, cresciuta ...Brutta sorpresa per i dipendenti (e non solo) che questa mattina, all'ospedale Maggiore,hanno trovato le gomme delle loro automobili tagliate.