Israele aumenta intensità dei bombardamenti a Gaza

Lo dice in un'intervista Ami Ayalon che è stato capo dello Shin Bet, i servizi segreti interni di, dal '95 al 2000, e dal 2006 al 2009 alla Knesset col Partito laburista. Leggi anche L'...

Gaza, Israele aumenta attacchi: priorità non gli ostaggi ma ... Il Riformista

Gaza sotto attacco. Razzi su Ashkelon da Hamas. 40 bambini uccisi in un kibbutz, anche decapitati - La portaerei Usa "Gerald R. Ford" è arrivata nel Mediterraneo orientale - La portaerei Usa "Gerald R. Ford" è arrivata nel Mediterraneo orientale RaiNews

Questione Israelo-Palestinese: come avvenuto con l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, il timore è un aumento nei prezzi di luce e gas.Avvio nel segno della debolezza per i listini europei dopo il rimbalzo di ieri. L’indice Ftse Mib di Piazza Affari cede lo 0,2% con Moncler (BIT: MONC) tra i peggiori (-4%). In rosso anche Francoforte ...