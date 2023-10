(Di mercoledì 11 ottobre 2023) 11 ott 14:58 Putin: "Non capisco perché c'è una portaerei Usa al largo di" Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di 'non capire' perché gli Usa stanno dispiegando portaerei vicino alla ...

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Media libanesi : «Attacchi da Israele con il fosforo». Blackout elettrico in tutta la Striscia di Gaza

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Media libanesi : «Attacchi da Israele con il fosforo». Blackout elettrico in tutta la Striscia di Gaza. Razzi su Tel Aviv

L'obiettivo dichiarato è di garantire che nessun finanziamento dell'UE consenta indirettamente a un'organizzazione terroristica di effettuarecontroed eventualmente valutarne l'...

L'esercito di Israele: 'Colpiamo Gaza su scala senza precedenti'. Uccisa la famiglia di Deif, mente dell'attacco di Hamas ... Agenzia ANSA

Israele: "Attacchi non saranno chirurgici" | Striscia di Gaza al buio | Esercito: "No conferme di decapitazioni" | Ancora razzi di Hamas su Ashkelon: 12 feriti TGCOM

Ha partecipato al minuto di silenzio a Bruxelles in rispetto delle vittime dell'attacco perpetrato da Hamas contro Israele anche la ...«Non ci sono parole per esprimere l’infinito dolore che ho in cuore per le popolazioni di Israele e Palestina». La dichiarazione della presidente del Movimento dei Focolari Palestina Israele (AP Photo ...