Israele ammassa le truppe ai confini di Gaza mentre la Striscia è senza acqua e luce

ha interrotto le forniture di acqua, carburante ed elettricità alla Striscia in quello che ha definito un "assedio completo". Molti degli ospedali di Gaza sono già "al completo", secondo un ...

Oltre 1200 vittime accertate in Israele. L'esercito ammassa le truppe vicino Gaza Il Foglio

Israele pronta ad una nuova invasione. Ma l'Onu: «Proibito l'assedio ... Corriere della Calabria

Decine di migliaia di soldati israeliani si sono ammassati al confine con Gaza in quello che potrebbe far presagire una vasta invasione di terra della Striscia.Il rullo del Foglio: tutto quello che è utile sapere per capire cosa succede oggi intorno alla guerra in Israele.