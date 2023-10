Isole Faroe-Polonia Campionato europeo | 12-10-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il rischio di non vedere laai prossimi Europei è realistico, così come la probabilità di non vedere la nazionale, passata dal regno di Fernando Santos durato appena sei partite a quello di Michal Probierz promosso dall’Under 21, tra le dirette qualificate in Germania. Lo dice la classifica del gruppo E che a sorpresa InfoBetting: Scommesse Sportive e