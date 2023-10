Iron dome | come funziona il sistema di difesa dai missili di Gaza di Israele

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)è fatta, la “Cupola di ferro”(Cupola di ferro) è unstico diaerea sviluppato da due aziende israeliane, Rafael Advanced Defense Systems ed Elta Systems, con il supporto degli Usa, ed è basato su tre componenti: un radar ad apertura sintetica che rileva e traccia le traiettorie dei razzi o dei proiettili in arrivo; undi comando e controllo che determina il livello di minaccia e le batterie di razzi intercettori in grado di colpire fino a una distanza di circa 70 chilometri fino all’esaurimento dei 60 elementi di cui è composta ogni batteria. Non è però una basso costo, poiché ogni razzo difensore costa circa 80.000 dollari. Il cuore del ...