Iron Dames | che cosa vuol dire essere una donna pilota in un ambiente storicamente maschile

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Parlare delleentrare in un mondo tutto da scoprire, quello delle donneprotagoniste a diversi livelli nel motorsport. Il progettoè nato nel 2018 dalla volontà di Deborah Mayer – imprenditrice,e presidente della Women in Motorsport Commission della Fia – con l’obiettivo di supportare le donne nel mondo del motorsport a tutti i livelli, tra cui pilotesse, meccanici, ingegneri e manager. Da quando la prima squadra ha partecipato nel 2018 alla 12 ore di Dubai a oggi sono successe molte cose: nel 2023 lesono diventate sei e partecipano ad altrettanti campionati in giro per il mondo, dai kart fino al Mondiale Endurance. Il loro motto è Women driven by dreams e noi ...