Irlanda-Nuova Zelanda | Mondiali rugby 2023 | programma | orario | dove vederla in tv e streaming

Curiosità: L'Irlanda (in irlandese Éire; in inglese Ireland), ufficialmente Repubblica d'Irlanda (in irlandese Poblacht na hÉireann; in inglese Republic of Ireland) è un Paese membro dell'Unione europea. Dal punto di vista dell'ordinamento dello Stato si tratta di una repubblica parlamentare con elezione popolare del presidente solo nel caso in cui il Parlamento non ne esprima uno entro la fine del mandato di quello uscente.