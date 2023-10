Iran | si aggravano le condizioni della 16enne massacrata perché indossava male il velo | «È in fin di vita»

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) «Armita Garawand è incritiche, le sue funzionili sono allarmanti». Il gruppo per i diritti umani Hengaw rilancia la notizia diffusa dall’agenzia di stampa Barna, sottolineando come l’equipe medica che si sta occupandogiovane non ha ancora pubblicato un bollettino medico ufficiale. La scorsa settimana la Ong aveva denunciato come lafosse statadalla polizia moraleiana nella metropolitana di Teheranavrebbe indossatol’hijab, a poco più di un anno dall’uccisione di Mahsa Amini. Nel video circolato in rete, si vedono alcune donne in chador sollevare il corpo di una persona da una carrozza e deporlo sui binari. In un altro video diventato successivamente virale, una donna che viene presentata ...

Si sono aggravate le condizioni di salute di Armita Garavand, la 16enne iraniana che ha subito una trauma cranico all'interno della metro di Teheran durante una lite con la sorveglianza… Leggi ...L'ong Hengaw, che per prima ha lanciato la notizia, ha rivelato che Armita Geravand è in coma e in fin di vita.