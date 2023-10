Iran - "Ragazza in coma dopo pestaggio polizia morale" - ma Teheran smentisce l'Ong curda : "Caduta per calo zuccheri" - VIDEO

Ong denuncia nuovo caso Amini in Iran - 16enne picchata e in coma

Si sono aggravate le condizioni di salute di Armita Garavand, la 16enne iraniana che ha subito una trauma cranico all'interno della metro di Teheran durante una lite con la sorveglianza perché non ...

Iran, funzionaria polizia morale: "Uccisa Armita Garawand, lo meritava" | Ong: "Ancora in coma, ma in fin di vita" TGCOM

Iran: ong, 'Armita ancora in coma ma è in fin di vita' La Prealpina

Lo denuncia Hengaw, l'ong che per prima ha diffuso notizie sulla giovane. Secondo la ong, lo stato di coscienza della 16enne è molto basso. Per alcuni giorni è stato impedito ai genitori di visitarla ...La rinomata sostenitrice dei diritti umani, Kirsty Brimelow KC, ex presidente della Criminal Bar Association e ex presidente del Bar Human Rights Committee of England and Wales, ha sottolineato ...