Ipotesi clamorosa per la panchina del Napoli | si pensa al suo ritorno

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Sono tantissimi gli allenatori accostati alin caso di esonero di Rudi Garcia. Tra lespunta un possibileclamoroso. Ladi Rudi Garcia è davvero in bilico. Dopo la brutta prestazione e conseguente sconfitta contro la Fiorentina, ilsta prendendo in considerazione l’idea di separarsi dal tecnico francese a pochi mesi dal suo insediamento in società. Una situazione che il presidente Aurelio De Laurentiis vuole valutare per bene, così come dichiarato nella giornata di ieri nel suo intervento alla LUISS di Roma. Le parole del patron azzurro non hanno infatti chiarito la posizione della società, ma che hanno aperto alla possibilità di un esonero. I tifosi chiedono a gran voce un cambio allenatore, l’hashtag #GarciaOut è in tendenza su tutti i social network. Sono tanti ...