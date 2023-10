Inzaghi | finalmente un'altra chance in A | la Salernitana per far svoltare la carriera

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Mi dichiaro, come spesso accade, così è più facile per tutti. Sono particolarmente felice per l’ingaggio di Filippo...

Mi dichiaro, come spesso accade, così è più facile per tutti. Sono particolarmente felice per l’ingaggio di Filippo Inzaghi alla Salernitana. Sia perché lo ritengo un allenatore appassionato e pronto, ...Pippo Inzaghi, noto come Super Pippo, è il nuovo allenatore della Salernitana. Conosciuto come uno degli attaccanti più prolifici e amati della storia recente, Inzaghi ha una carriera da giocatore che ...