Interruzione drammatica di una diretta del TG1 a causa di un attacco missilistico in Israele

Curiosità: Il Quintetto per clarinetto K. 581 di Wolfgang Amadeus Mozart, fu composto nel 1789 per il clarinettista Anton Stadler. Un quintetto per clarinetto è un'opera per un clarinetto e un quartetto d'archi. Sebbene originariamente scritto per clarinetto di bassetto, nelle esecuzioni contemporanee viene solitamente suonato su un clarinetto in La. Si tratta dell'unico quintetto per clarinetto completato da Mozart ed è una delle prime e più note opere scritte appositamente per questo strumento. Rimane fino ad oggi una delle opere più ammirate del compositore. Il quintetto viene talvolta chiamato Quintetto Stadler come lo descrisse Mozart in una lettera dell'aprile 1790. Mozart scrisse anche un trio per clarinetto, viola e pianoforte per Stadler, il cosiddetto Trio Kegelstatt, nel 1786.