Inter | assemblea dei soci | rosso già fissato! Zhang? 2 ipotesi ? CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il 26 ottobre ci sarà l’Assembla deidell’per definire il bilancio dell’ultimo anno. Fissato e conosciuto il deficit, mentre da capire cosa faràCDA ? Il 26 ottobre ci sarà l’Assembla deiin casaper approvare il bilancio per l’esercizio chiuso lo scorso 30 giugno. Il deficit si conosce già, -85 milioni di euro, ma rimane da capire seci sarà fisicamente o a distanza. Il presidente manca da Milano da ormai diversi mesi e l’ultimo contatto con la squadra è stato durante la tournée in Giappone. Nel caso in cui non dovesse esserci,incontrerà i suoia distanza in videoconferenza. Fonte: Corriere dello Sport – p.gua-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...