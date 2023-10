Inter | 5 superstiti ad Appiano Gentile con un obiettivo chiaro! ? Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’dovrà lavorare a ranghi ridottissimi visti i 16 giocatori volati dalle proprie nazionali. In cinque cercheranno di lavorare al meglio UNICO? In collegamento daper Sky Sport 24, Matteo Barzaghi racconta l’umore dei rimasti: «Sono 16 i giocatori andati via per le nazionali, ma i pochi rimasti possono fare qualcosa diessante. Tipo Arnautovic, ci si auspica che rientri a fine mese, deve dimostrare quanto possa aiutare questa squadra. Ma anche altri giocatori possono beneficiare dalla sosta come Sensi, Klaassen o anche Cuadrado. Il colombiano potrà rientrare al 100%. Una certezza è ovviamente Mkhitaryan. Questo deve essere l’di tutti: sfruttare la sosta e ripresentarsi al meglio contro il Torino».-News - Ultime ...