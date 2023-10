Inquinamento | auto sul banco degli imputati ingiustamente

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ztl sempre più estese, ticket d’accesso sempre più costosi, guerra ideologica a tutti i motori che non sono elettrici. Ma traffico e qualità dell’aria non migliorano. Da Milano a Roma, da Firenze a Torino, viaggio nel girone infernale della mobilità. C’è un «nemico» famigerato nelle grandi città a cui i sindaci, soprattutto della sinistra, hanno dichiarato guerra. È l’. Chi non è proprietario di un veicolo elettrico, ibrido o di ultimissima generazione è tagliato fuori, spinto ai margini dei nuclei urbani, in qualche modo ghettizzato. L’ossessione ambientalista sta creando un’inedita forma di emarginazione. Vittima principale è il ceto medio, già impoverito dall’inflazione. Ecco che per macchine anche con pochi anni di vita il destino segnato è quello dello sfasciacarrozze. Chi vuole circolare a Milano, Torino, Firenze, Roma, deve disporre di almeno 25-35 mila ...