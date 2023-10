Indagato e sospeso | la bufera travolge il tecnico

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Non sono passate inosservate le parole pronunciate dal, che al momento è statoNegli ultimi anni il mondo del calcio sta provando a fronteggiare un brutto fenomeno, quello del razzismo: così come in Italia e negli altri paesi europei, sono sempre più frequenti gli episodi di natura razziale nei confronti dei giocatori di pelle scura. Dai lanci delle banane in campo ai versi da scimmia, dai fischi ai post social offensivi: sono solo alcuni esempi che riportano costantemente questo fenomeno, che sembra così difficile da combattere. Molto spesso, questi episodi succedono a margine di un match o addirittura nei minuti di gara: emblematici sono gli episodi successi la passata stagione sia in Italia che in Spagna. Nel territorio nazionale, i tifosi juventini avevano preso di mira l’ex attaccante nerazzurro Romelu Lukaku, fischiandolo e ...