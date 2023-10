Incontro Netanyahu-Gantz | vicini a governo di unità nazionale Gaza senza corrente Onu | 9 membri del nostro staff uccisi nei raid

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’amministrazione Biden si sta coordinando con altri paesi per creare un corridoio che consenta ai civili die agli americani che vogliono scappare dalla guerra di farlo. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali il corridoio sarebbe a sud die condurrebbe in Egitto

Il segretario di stato americano domani sarà a Gerusalemme.: 'Hamas peggio dell'Isis' Sullo stesso argomento: Il gran caos nell'Ue divisa sugli aiuti ... l'avrà come tema quanto sta ...

Assedio a Gaza, Netanyahu: "Abbiamo appena iniziato a colpire Hamas". Israele pronta all'invasione - Bombe israeliane sull'ospedale di Gaza, 5 sanitari uccisi - Bombe israeliane sull'ospedale di Gaza, 5 sanitari uccisi RaiNews

Netanyahu chiede armi a Biden: «Ora dobbiamo entrare a Gaza» Il Manifesto

Tel Aviv, 11 ott. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly arriverà in Israele oggi in segno di solidarietà dopo gli attacchi di Hamas e per incontrare il presidente israeliano ...Tajani tesse la tela per una mediazione al Cairo: incontri con il segretario della Lega Araba e Al Sisi. Domani Blinken a Tel Aviv, anche Erdogan si muove per aprire una via diplomatica. Il Papa: ...