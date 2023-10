Incidente mortale a Bellizzi | la verità in un filmato acquisito dalle telecamere di videosorveglianza

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti È statoagli atti dell’inchiesta della procura di Salerno che con i carabinieri della compagnia di Battipaglia deve fare luce sull’, ilregistratodidell’impianto che appartiene all’amministrazione comunale die che ha registrato l’intera sequenza e la dinamica della tragedia che è costata la vita a Marika Capacchione e Pierpaolo De Martino. Il sindaco diMimmo Volpe prova su un foglio a spiegare la dinamica in base alla quale si vede chiaramente un’auto che si ferma in sosta nei pressi del bar, una seconda auto che svolta a sinistra in direzione contraria alla moto che, a velocità sostenuta, sopraggiunge scendendo da Montecorvino Rovella e che ...

Alda D’Eusanio racconta il suo incidente quasi mortale : “Io sopravvissuta per miracolo e non perdono chi mi ha fatto questo”

Messina - incidente mortale nella notte : perde la vita un centauro in via Palmara

in Brasile: muore tenente dell'Amerigo Vespucci Viaggiava su una moto, aveva solo 28 anni: deceduto anche il conducente La farmacista, scesa dalla macchina, pare si sia accorta che ...

Incidente a Carchitti, scontro tra due auto: morti padre e madre, feriti i due figli RomaToday

Giulia Gargano, investita e uccisa a 15 anni: il video con il fidanzatino mano nella mano prima dell'incidente leggo.it

La farmacista, scesa dalla macchina, pare si sia accorta che l’auto si muoveva in retromarcia e per evitare che investisse gli altri veicoli fermi paralleli al marciapiedi, si è messa tra la 500 e ...Incidente mortale questa mattina alle 9,45 sulla Siena-Firenze, in direzione Firenze, tra l’uscita Badesse e l’uscita Monteriggioni. Una persona è deceduta. Traffico in tilt e lunghe code in questo ...