(Di mercoledì 11 ottobre 2023), imprenditore ed exdella Lega Nord, arrelo scorso giugno in unaanti corruzione, ha chiesto tramite i suoi legali dire attraverso un accordo con le Procure di Forlì e di Bologna. L’accordo prevede una pena a duecon la possibilità quindi di evitare il carcere grazie alla sospensione condizionale.erasottoposto a custodia cautelare a partire dal 22 giugno, ma dal 7 luglio è agli arresti domiciliari. L’era nata da un’indagine per traffico di droga La Procura, guidata da Maria Teresa Cameli, ha accettato l’accordo proposto dalla difesa di, comprese le imputazioni pendenti presso la Procura di Bologna. Ora spetta ai giudici ...

Nella presunta frode milionaria sulla fornitura diimportate dalla Cina , Irene Pivetti avrebbe trovato un valido alleato negli allora vertici della Protezione Civile. E nell'ex capo Angelo Borrelli in particolare. Borrelli è estraneo all'...

Inchiesta mascherine, l’ex deputato leghista Gianluca Pini patteggia 2 anni. Allo Stato 780mila euro Il Fatto Quotidiano

Dopo tre anni di indagini arrivano davanti al giudice due dei filoni d’inchiesta sugli appalti dell’emergenza Covid: la gara sprint da 15,5 milioni di euro per costruire gli ospedali modulari a Pontic ...Per il pm il contatto con Borrelli (non indagato) ha consentito alla società di Pivetti di “stipulare contratti di rilevantissimo importo con il Dipartimento ...