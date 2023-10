In quattro giorni 1 200 morti in Israele e 900 a Gaza

Curiosità: Per guerra dei quattro giorni in Nagorno Karabakh (in armeno , in azero Dördgünlük müharib), si intende il violento scontro sviluppatosi tra Azerbaigian e Repubblica del Nagorno Karabakh tra il 2 e il 5 aprile 2016. La portata delle operazioni militari, le modalità e il numero di morti e feriti anche fra la popolazione civile assumono i connotati di vera e propria guerra il cui termine giunge con un accordo di cessate il fuoco mediato dalla Russia con l'appoggio degli Stati Uniti.