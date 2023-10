In occasione della Giornata del coming out abbiamo chiesto al Professor Paolo Antonelli perché è così importante esprimere la propria sessualità

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Parlare die orientamento sessuale per molti è ancora un tabù. Questola nostra società riconosce l’eterocome “lo standard” e rende spesso la vita difficile a chi sente laidentità di genere diversa dal proprio sesso. Per sensibilizzare sul tema e far sì che tutti possanoliberamente se stessi, l’11 ottobre 1988 è stata istituita laInternazionale delOut, una data scelta poiché ricorreva l’anniversarioseconda marcia nazionale su Washington per i diritti delle persone lesbiche e gay. ...