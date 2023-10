In Europa è ora di parlare di tregua

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il mio non è un cedimento di fronte a un dittatore criminale. È realismo. Quella tra Russia e Ucraina è una guerra che non si può vincere, né dall’una né dall’altra parte, prima o poi bisogna fermarla. Quando non ci sono né vincitori né vinti, sul campo di battaglia restano solo i perdenti. Sono passati 18 mesi dal giorno in cui i carrarmati di Vladimir Putin hanno invaso l’Ucraina e oggi possiamo dire che quasi tutte le previsioni fatte, sia russe che occidentali, si sono rivelate sbagliate. Lo zar del Cremlino, quando decise di dichiarare guerra a Kiev, pensava di poter destituire in un giorno Volodymyr Zelensky, nominando al suo posto un presidente fantoccio. Le truppe di Mosca, secondo i calcoli dell’ex agente del Kgb, avrebbero con rapidità spazzato via ogni difesa e il Paese sarebbe tornato nell’orbita russa come ai tempi dell’Unione sovietica. Sono bastate poche settimane di ...