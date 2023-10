In difesa della signorina Rottenmeier | per un nuovo patto fra genitori e insegnanti

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’autorità di un educatore è un bene di per sé, perché aiuta a definire i ruoli e vivere meglio. L’obbedienza non è sempre una virtù, ma per imparare a ribellarsi – e a crescere – serve qualcuno o qualcosa verso cui farlo. Senza che ilo facciano al posto dei bambini