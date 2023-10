In Abruzzo al via la campagna vaccinale contro influenza | Covid | pneumococco e herpes zoster La Regione punta ad aumentare le percentuali di adesione e a migliorare la comunicazione sui canali istituzionali

Assunzioni da GPS sostegno al via : ecco i posti liberi per REGIONE e PROVINCIA. Aggiornato con Abruzzo

Viaggio nell’Isola che non c’è - l’Abruzzo

Parco d'Abruzzo - Orsa Gemma ruba la torta e va via

Abruzzo - “da 13 anni ci sono sette milioni di euro bloccati per la Riserva Naturale Guidata Monte Salviano”

Abruzzo - via libera al dibattito sulla legge fine vita : ora spetta al Consiglio

Per la verifica della terza rata intervenire in corso d'opera portatotempo, a partire dalla ... Inle Province si occupano da allora sono di edilizia scolastica, viabilità e alcune pratiche ...

Musei in corso III - Al via nuovi corsi di formazione Regione Abruzzo

In Abruzzo al via la campagna vaccinale contro influenza, Covid ... Adnkronos

E’ stata pubblicata la classifica dei parrucchieri italiani. Ad anticipare i 100 selezionati è la rivista Grazia. Un elenco regione per regione di quelli che sono considerati essere i migliori saloni ...GIULIANOVA – L’Associazione culturale e musicale “Nota Fulgens” di Giulianova propone per domenica prossima, 15 ottobre, al Kursaal, la seconda edizione di “Musicisti in Herba”, ...