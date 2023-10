“Il video non è agli atti” Tanti saluti al ‘dossieraggio’ su Apostolico

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Alla sinistra è rimasto ben poco a cui attaccarsi. Pur di dare contro al governo, i compagni hanno perorato la causa della giudice Iolanda. Sin dall’alba dello scandalo, inf, il Pd e le altre sigle rosse hanno deciso di mettere da parte il buonsenso: nemmeno una parola sulla presenza di una toga a una manifestazione dell’estrema sinistra contro l’allora ministero dell’Interno Matteo Salvini – con tanto di insulti alle forze dell’ordine – ma tanto clamore circa l’origine di queiche hanno incastrato. Ebbene, oggi il Viminale ha smontato le solite teorie strumentali di chi non sa più che pesci prendere. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le accuse nei confronti di Salvini, reo di utilizzare le forze dell’ordine a scopi personali. Oggi, rispondendo a un’interrogazione in Commissione ...

Il video dei bambini in una gabbia non è collegato all’attacco del 7 ottobre di Hamas a Israele

Elodie e Andrea Iannone sono in crisi? La coppia “risponde” al gossip – VIDEO

Migranti : Zaratti (Avs) - 'Viminale non spiega origine video - accertamenti sul carabiniere'

Patrick Zaki non sarà ospite di “Che tempo che fa” : Fazio spiega il perché (VIDEO)

Caso Apostolico - il sottosegretario all’Interno : “Nessun archivio di video non utili o ufficiali”

Caso Apostolico - Magi : “Il video del carabiniere ha viaggiato su chat di messaggistica private - la normativa non è stata rispettata”

Nel giorno in cui la giudice catanese Iolanda Apostolico - nota ormai più per iche la ritraggono mentre manifesta contro Matteo Salvini cheper i suoi provvedimenti - cestina ancora una ...

Caso Apostolico, il sottosegretario all’Interno: “Nessun archivio di video non utili o… Il Fatto Quotidiano

Caso Apostolico, Magi: "Il video ha viaggiato su chat di messaggistica private, la normativa non è stata rispettata" Il Fatto Quotidiano

Il leader dei Cccp inaugura la mostra sui 40 anni del collettivo punk reggiano: “Ho cambiato radicalmente il mio punto di vista, ma se non avessi scritto ‘Palestina’ non avrei poi capito” ...Le vittime sono “in maggioranza civili”, spiega il portavoce delle Forze di difesa israeliane (IDF), il tenente colonnello Jonathan Conricus, in un video pubblicato su X. L’aumento nel numero delle ...