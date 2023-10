Il video dei bambini in una gabbia non è collegato all’attacco del 7 ottobre di Hamas a Israele

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’82023 è stato pubblicato su Facebook undiffuso su TikTok dall’utente @User6903068251281 che ritrae cinquerinchiusi in delle gabbie, mentre si sente la voce fuori campo di un uomo che afferma qualcosa in una lingua straniera e ride. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post su Facebook, in cui si afferma che la scena mostrerebbe dei «israeliani rapiti dagli attaccanti». Lo stesso contenuto è stato pubblicato su X dal senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan. Il riferimento è al massiccio attacco lanciato il 72023 da, organizzazione estremista palestinese che governa la striscia di Gaza, contro, durante il quale sono state prese in ostaggio decine di persone, tra militari e ...