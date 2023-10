Il Veneto e l’enoturismo alla scoperta delle tradizioni DOCG

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Le caratteristiche morfologiche e climatiche dell’Italia la rendono un paese unico nel suo genere, anche e soprattutto per le potenzialità agroindustriali che da decenni i nostri produttori e i nostri commercianti cercano di cavalcare, sviluppando così un settore economico capace di trascinare con sé posti di lavoro, investimenti e indotto. Basti pensare che nessun altro paese d’Europa può vantare un numero così elevato di prodotti vinicoli certificati: ben 527! È anche grazie al vino, quindi, che il made in Italy è stato ed è sinonimo di eccellenza nel mondo. Ile la commercializzazione del vino: Vinitaly e non solo! Tra le regioni che trainano l’economia vitivinicola nel nostro paese, ilsvolge un ruolo fondamentale, portatore com’è died eccellenze come l’Amarone della Valpolicella o il Prosecco della ...