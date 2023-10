Il Tar della Liguria dà ragione a insegnante | Legittimo bocciare se l' alunno copia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)uno studente che hato. È la pronuncia del Tarche ha confermato la legittimitàbocciatura di unnon ammesso alla seconda media in un istituto comprensivo del capoluogo ligure. Il tribunale amministrativo ha così respinto la domanda di sospensiva del giudizio di non ammissione presentata con ricorso contro il ministero dell'Istruzione e l’istituto scolastico.

