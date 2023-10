Il Tar dà ragione a un insegnante | sì alla bocciatura se lo studente copia

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Unha il dovere di prendere provvedimenti nei confronti di un alunno sorpreso are il compito assegnato: è una delle motivazioni con cui il Tar della Liguria ha confermato la legittimità delladi un alunnoseconda media in un istituto comprensivo di Genova . Respinta la domanda di sospensiva del giudizio di non ammissione presentata con ricorso contro ministero dell’Istruzione...