Il suo agente La Fagnani umilia Federico Fashion Style | l' intervista inizia malissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Parrucchiere dei vip, personaggio televisivo e ora anche lui finito nel circo delle Belve di Francesca. Stiamo parlando diLauri, in arte, ospite del talk di Rai 2 di maggior successo negli ultimi due anni. Al suo arrivo, però, subito lagli lancia una frecciatina: “Senta, il suoè da tantissimo tempo che mi propone la sua presenza qui, noi siamo felicissimi di averla. Ma perché lei è giusto per questo programma?”. Il noto hair stylist si è limitato a confermare la sua trasparenza nel rispondere alle domande ricevute. E infatti ha rivelato come sua moglie avesse sempre saputo che lui fosse gay.aveva fatto coming out lo scorso gennaio, durante la sua ospitata a Verissimo. In ...