Il sottosegretario Molteni risponde sul caso del video della giudice Apostolico | «Il carabiniere ha ritrattato Si valuta la sua condotta disciplinare»

Così ilall'Interno, Nicola, alla commissione Affari costituzionali della Camera rispondendo al question time. - -

Bussolin e Nannucci (Lega): "Question Time a Sottosegretario ... Comune di Firenze

Il sottosegretario Molteni risponde sul caso del video della giudice ... Open

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Eh no, non va affatto bene. Il sottosegretario all’Interno Molteni esclude, rispondendo all’interrogazione dell’onorevole Zaratti, che il video con cui è stata linciata me ...Roma, 11 ott – “Questa maggioranza non smette di stupirmi: mi sembrava la cosa più logica quella di fare delle audizioni per conoscere e porre delle domande a coloro che sembrano essere i predestinati ...