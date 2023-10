Il signore degli anelli | Gollum | sviluppatori denunciano le condizioni di lavoro | Insetti | puzza in ufficio

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nuove informazioni sul videogame Illediinfernalidi uno dei videogame più criticati dell'anno. Nuovi scioccanti retroscena sullediinfernali in cui sarebbe stato realizzato il criticato videogame Ilsono trapelate da varie fonti. "L'atmosfera alla Daedalic Entertainment era a dir poco tossica durante la produzione di", ha denunciato in un post riportato da Hard Drive l'ex dipendente Ed Horton. "Come se la paga bassa e le ristrettezze non fossero abbastanza, ci hanno fatto provare a ...