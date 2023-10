Il senso delle auto

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Un popolo di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori». È l’incisione che campeggia, a caratteri cubitali, sul Palazzo della Civiltà, a Roma, nel quartiere dell’Eur. Non ha grande importanza l’origine di tale definizione, quanto il fatto che sia stata riportata per decenni, in tutte le declinazioni e con tutti i risvolti possibili, tanto da renderla l’ipotetico ritornello di un immaginifico inno sul Made in Italy. Un racconto, quello italiano, che ha sempre cercato, nel suo aspetto più nobile, di spostare i confini del pensiero un po’ più in là, nel tentativo di creare sempre un nuovo immaginario. È questo che ha portato gli italiani a essere annoverati, con la modernità, tra le menti creative più brillanti nel campo dell’arte, del design, dello stile, dell’artigianato e della tecnologia. Discipline che confluiscono tutte nel campo ...