Il ritorno di Made in Sud | la Rai fa fuori De Martino e Gregoraci | ecco chi sono i ”nuovi” conduttori

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) I fedeli spettatori del programmain Sud postirare un sospiro di sollievo: sembra che la Rai abbia l’intenzione di riportare in auge il format e presentare una nuova stagione. La collocazione dovrebbe rimanere la stessa delle edizioni precedenti, cioè con la trasmissione in prima serata sul secondo canale televisivo della Rai. Questa notizia è...

Al Bano : 'Dopo Amadeus vorrei vedere il ritorno di Paolo Bonolis. A Sanremo voglio tornare in gara da solo'

Made in Sud verso il ritorno su Rai2

Billie Eilish, che negli scorsi mesi ha conquistato le classifiche mondiali con "What was I... da luglio ad oggi), ha iniziato già da tempo a preparare il terreno in vista delsulle scene ...

Made in Sud verso il ritorno su Rai2 DavideMaggio.it

20% di sconto sulla spesa per più di 20 giorni: il ritorno dell'iniziativa per risparmiare sui prodotti 'made in Piemonte' TorinoToday

La Rai sta pianificando il ritorno di "Made in Sud", il popolare programma comico, nella primavera del 2024. Questa notizia è stata divulgata da Giuseppe Candela, un noto esperto di retroscena televis ...E così per la primavera del 2024 si pensa ad un ritorno di Made in Sud. Lo anticipa Giuseppe Candela su Dagospia. Il ritorno al passato potrebbe essere doppio ossia riguardare anche la conduzione. Si ...