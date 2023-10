Gaza - la notte in bianco sotto i missili israeliani e il risveglio nella “città fantasma” : sui social la cronaca in tempo reale del fotografo palestinese

... che ha efficacemente ostacolato la maggior parte dei missili provenienti da. Inoltre, le ... I devastanti attacchi di Hamas sono stati un bruscoper Israele e hanno intaccato l'aura di ...

Il risveglio di Gaza nel quinto giorno del conflitto - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Da Gaza un bollettino di guerra: l’Occidente si risvegli dal torpore Il Fatto Quotidiano

Secondo Hamas, almeno 30 persone sono morte nella notte in seguito agli attacchi israeliani. Israele schiera 300mila soldati al confine. Gli Usa lavorano ad un corridoio per far fuggire i civili. Oggi ...Il video mostra lo skyline di Gaza nel quinto giorno del conflitto tra Hamas e Israele. Nella notte l'esercito israeliano ha effettuato decine ...