Il racconto di Elay | «Per ore nascosto tra alberi e la fuga tra i cadaveri | così mi sono salvato»

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nove oretradi avocado, i terroristi con i kalashnikov imbracciati tanto vicini da sentire i loro discorsi. Un messaggio alla famiglia, che pensava essere l’ultimo, per esprimere l’amore che provava per loro. E poi la, scortato dai soldati israeliani, attraverso una strada disseminata didi civili fino a una località sicura. È ilche il 23enneKaravani fa ad Adnkronos di quel terribile 7 ottobre quando, insieme ad altri amici, si era recato nel deserto del Negev, pochi chilometri dalla Striscia di Gaza, per partecipare al rave preso di mira dai miliziani di Hamas.: qualcuno ha detto “colore rosso” «Tutto è iniziato sabato notte, verso l’una, siamo arrivati al luogo del festival», racconta. «Ci stavamo divertendo ...